Almanya organize ediyor! Skandal: Hollanda Milli Takımı'nda dünyaca ünlü yıldız futbolcular zehirlendi! Bakın nasıl
Hollanda Milli Takımı'nda oynanacak Fransa maçı öncesinde 5 oyuncu, otelde yedikleri körili tavuk sonrasında zehirlendiler. Hollanda Milli Takımı'nda 5 futbolcu, yedikleri körili tavuktan zehirlendi... Yetkililer Milli takım kadrosundan çıkarma kararı aldı.
Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için Hollanda Milli Takımı, B Grubu'nda ilk maçına Fransa karşısında çıkıyor.
Stade de France'da oynanacak maç öncesinde Hollanda Milli Takımı, zehirlenme olayıyla karşı karşıya geldi.
Körili tavuk yemeğinden zehirlendiler
Hollanda'nın hazılıklarını sürdürdüğü Zeist şehrindeki, otelde yenilen akşam yemeği sonrası 5 futbolcu zehirlenerek milli takım kadrosundan çıkarıldı.
Geçtiğimiz gün körili tavuk yemeğini yiyen Sven Botman, Cody Gakpo, De Ligt, Veerman ve Verbruggen zehirlenme belirtileri gösterdi.
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