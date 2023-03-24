Almanlar oraya yatırdı! Fiyatlar düşerken Avrupa endüstrisi doğal gaz kararı: Tüketimini artırıyor! 43,52 dolar altında

Avrupa'nın gaz ticareti için bir ölçüt olan TTF merkezindeki ön ay vadeli işlemleri, bu hafta başlarında sıcaklıklar yükselirken, megavat-saat (MWh) başına 40 euro'nun (43,52 dolar) altına düştü.

Temmuz 2021'den bu yana en düşük fiyat görülürken rafineri sektörü, şimdiden gaz talebinin artacağının sinyallerini veriyor.

Daha ucuz gaz, Avrupa endüstrisi için olumlu bir haber olsa da, endüstriyel gaz kullanımındaki artış, kıtanın 2023/2024 kışına hazırlanacağı bu yılın ilerleyen dönemlerinde Avrupa'nın gaz depolama arzı için sorun yaratabilir. cnnturk'ün aktardığı haberde: En büyük endüstrilerinden biri olan Almanya'nın kimya sektörüne göre, Avrupa'da endüstriyel üretimdeki toparlanma yavaş olacak ifadelerine yer verildi.

Almanya yatırımlarını o yöne doğru yönlendiriyor!

Alman kimya derneği VCI, bu ayın başlarında yayınladığı bir raporda , "Almanya'nın üçüncü en büyük endüstrisinde geleceğe yönelik görünüm bir şekilde aydınlandı" dedi.

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Dernek, "Bu arada, son aylarda enerji ve hammadde fiyatlarındaki büyük düşüş, dibe ulaşılmış gibi görünen durumu stabilize etti" dedi, ancak güçlü bir toparlanma beklemediğini de sözlerine ekledi. VCI'a göre, diğer lokasyonlara kıyasla yüksek enerji maliyetleri, sipariş eksikliği ve lokasyon sorunları başlıca endişeler olmaya devam ediyor.