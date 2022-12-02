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Dünya Almanya ne yapacağını şaşırdı! Resmen duyurdular: Özellikle Türkiye'den alınacak
Dünya

Almanya ne yapacağını şaşırdı! Resmen duyurdular: Özellikle Türkiye'den alınacak

Almanya, yabancı ülkelerden işçi almak için hazırlıklara resmen başladı. 400 bin işçi için duyurulara hazırlanan Almanya'nın özellikle Türkiye'den alım yapması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 11:29:00 -
Almanya ne yapacağını şaşırdı! Resmen duyurdular: Özellikle Türkiye'den alınacak

Almanya yılda 400 bin yabancı işçi almak için hazırlıklara başladı. Almanya’da 7 milyon işçi açığının olduğu tahmin edilirken, Türk vatandaşları da dahil yabancı işçiler için kolaylık sağlanacak.

Almanya’da iş piyasasının talepleri doğrultusunda kapılar açılıyor. Alınan yeni kararla birlikte yılda 400 bin yabancı işçi alınacak ve vize işlemleri kolaylaştırılacak.

“İş aramaya gidiyorum” diyenlerin “Şans Kartı” ile ülkeye gidebileceği ve bunun için ise herhangi bir diploma şartı olmadığı açıklandı.

Tek şart belli bir seviyeye kadar Almanca bilmek, iki yıllık iş tecrübesi, uygun yaş ve Almanya'ya uyum sağlayabileceğini göstermek. Bunun için bir puanlama sistemi olacak ve kişi kısa sürede vizesini alacak. İşçiler AB dışı ülkelerden ve özellikle Türkiye'den alınacak.

Alman hükümetinin yeni kanun tasarısı hazırlandı ve ocak sonunda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Belirlenen işi yapma potansiyeli olanlar, elinde ustalık diploması olanlar, kalfalık belgesi olanlar bile “İş aramak için Şans Kartı” ile Almanya'ya gelebilecek.

Üst düzey eğitimli çalışanların, diploma ya da benzeri belge denklikleri daha da kolaylaşacak.

HANGİ MESLEK GRUPLARI ALINACAK?

Doktorlar, mühendisler, iyi bir eğitimi olan ve dil bilen öğretmenler, sağlık sektöründen diğer elemanlar kolaylıkla gelebilecek. Bunun yanı sıra şu ana kadar kapıların açılmadığı yeni alanlar da var. Hizmet sektörü, oteller, lojistik firmaları, paket servisler, garsonlar, restoranlar, inşaat sektörü Türkiye'den istediği elemanı getirebilecek.

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