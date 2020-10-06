  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Almanya Mısır'dan ifade özgürlüğüne saygı bekliyor
Aktüel

Almanya Mısır'dan ifade özgürlüğüne saygı bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-06 20:21:58 -
Almanya Mısır'dan ifade özgürlüğüne saygı bekliyor

BERLİN (AA) - Almanya'nın Mısır'dan ifade özgürlüğü hakkına saygı duymasını beklediği bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığının adını vermek istemeyen yetkilisi Mısır'daki infaz edilen idam cezalarına ilişkin, "Almanya ifade özgürlüğü hakkına büyük önem veriyor. Mısır'ın da gösteri hakkına ve ifade özgürlüğüne saygı duymasını bekliyoruz." dedi.

Almanya'nın Mısırlı muhataplarıyla insan hakları ve ifade özgürlüğü konusunu ele aldığını belirten yetkili, "Alman hükümeti son zamanlarda çok sayıda infazın yapıldığına dair basında çıkan haberlerin farkındadır. Ölüm cezası, Federal Hükümetin her koşulda karşı çıktığı insanlık dışı ve acımasız bir cezadır. Avrupa Birliği'ndeki ortaklarımızla birlikte, idam cezasının dünya çapında ve tabii ki Mısır da kaldırılması için kararlılıkla çalışmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenice delikanlılık (!) böyle oluyor
Dünya

Ermenice delikanlılık (!) böyle oluyor

Karabağ bölgesindeki Ermenilerden biri Azerbaycan’a meydan okudu. Röportaj sırasında bölgeye yakın bir yere bomba düştü. Azerbaycan’a meydan..
Süleyman Soylu 3 parti liderine haddini bildirdi!
Gündem

Süleyman Soylu 3 parti liderine haddini bildirdi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6-8 Ekim olaylarında Halkların Demokratik Partisi’ni arayan 3 genel başkana haddini bildirdi.
Erdoğan’ın başsağlığı mesajını öyle bir çarpıttı ki… Karşınızda Emin Çölaşan namussuzluğu
Siyaset

Erdoğan’ın başsağlığı mesajını öyle bir çarpıttı ki… Karşınızda Emin Çölaşan namussuzluğu

Ömrünü İslam’a hizmete adayan Mehmet Fırıncı Hoca’nın cenaze merasimini diline dolayan Emin Çölaşan, AK Partili isimlerin cenazeye katılımın..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay