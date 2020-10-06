Almanya Mısır'dan ifade özgürlüğüne saygı bekliyor

BERLİN (AA) - Almanya'nın Mısır'dan ifade özgürlüğü hakkına saygı duymasını beklediği bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığının adını vermek istemeyen yetkilisi Mısır'daki infaz edilen idam cezalarına ilişkin, "Almanya ifade özgürlüğü hakkına büyük önem veriyor. Mısır'ın da gösteri hakkına ve ifade özgürlüğüne saygı duymasını bekliyoruz." dedi.

Almanya'nın Mısırlı muhataplarıyla insan hakları ve ifade özgürlüğü konusunu ele aldığını belirten yetkili, "Alman hükümeti son zamanlarda çok sayıda infazın yapıldığına dair basında çıkan haberlerin farkındadır. Ölüm cezası, Federal Hükümetin her koşulda karşı çıktığı insanlık dışı ve acımasız bir cezadır. Avrupa Birliği'ndeki ortaklarımızla birlikte, idam cezasının dünya çapında ve tabii ki Mısır da kaldırılması için kararlılıkla çalışmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.