Almanya, Lukaşenko'nun yaptırım listesine alınmasını istiyor

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da yaptırım listesine alınmasını istediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Lüksemburg'da katıldığı Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Lukaşenko rejiminin muhaliflere şiddetle karşılık vermeye devam ettiğini belirterek "Lukaşenko'nun kendisinin de bulunduğu yeni bir yaptırım paketi hazırlanmasını teklif ettim." dedi.

Son AB toplantısından bu yana Belarus'ta şiddetin durması konusunda olumlu bir gelişme olmadığını vurgulayan Maas ayrıca Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi olayının da sonuçsuz kalmaması için AB'li mevkidaşlarıyla bu durumu da görüşeceklerini söyledi.











