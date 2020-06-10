  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Almanya Kupası’nda ikinci finalist Bayern Münih oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-10 23:52:59 -
Almanya Kupası’nda ikinci finalist Bayern Münih oldu

BERLİN (AA) - Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt’u 2-1 yenerek finale yükseldi.

Bayern Münih, Allianz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 14. dakikada Ivan Perisic’in attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Eintracht Frankfurt, 69. dakikada Danny da Costa ile 1-1’lik eşitliği sağladı.

Bayern Münih 74. dakikada Robert Lewandowski ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bayern Münih finalde Bayer Leverkusen’in rakibi oldu.

Bavyera ekibi 24. kez finalde mücadele edecek.

Eintracht Frankfurt, ırkçılığa dikkat çekmek amacıyla bu maçta üzerinde "#blacklivesmatter" yazan formayla mücadele etti.

Final karşılaşması 4 Temmuz’da Berlin’de Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı