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Dünya Almanya kudurdu! Bozkurt hazımsızlığında son nokta
Dünya

Almanya kudurdu! Bozkurt hazımsızlığında son nokta

Yeniakit Publisher
2024-07-08 22:12:00 -
Almanya kudurdu! Bozkurt hazımsızlığında son nokta

Siyonist İsrail’e sağladığı silah desteği ile bilinen faşist Almanya’da milli futbolcumuz Merih Demiral’ın yaptığı, “Bozkurt” hazımsızlığı devam ediyor. İşi vatandaşlıktan çıkarmaya kadar götüren siyasetçiler bile var.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finalde elenen A Milli Futbol Takımı, turnuvada tarih yazdı.

Mücadelesi ile dikkat çeken Millilerimizin son 16 turundaki Avusturya zaferinde golleri atan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın bozkurt işaretli kutlaması ise krize neden oldu.

UEFA'nın, daha önce benzer örneklerine göz yumarken Merih'e 2 maç ceza vermesi Türkiye'de büyük tepkiye neden oldu.

Millilerimiz turnuvaya veda etse de Almanya'da tartışmalar sürüyor.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

"BOZKURT İŞARETİ YAPANLAR VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILSIN"

Bu kapsamda aşırı sağcı Alman siyasetçiler, bozkurt işaretinin yasaklanmasını istiyor.

Alman yayın organı Welt'in haberine göre bozkurt işareti yapanların Alman vatandaşlığından çıkartılması da dile getirilen teklifler arasında.

Welt'te yer alan haberde, "Tartışma yaratan kurt selamı, Türkiye Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında binlerce taraftar tarafından gösterildi. Giderek daha fazla politikacı, aşırı sağcı sembolün ve 'Bozkurtlar' örgütünün yasaklanması çağrısında bulunuyor. CDU siyasetçisi Alexander Throm da acilen harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyor." ifadeleri kullanıldı.

ALMANYA'DA BOZKURT İŞARETİ AKIMI

Avusturya maçının ardından UEFA'nın tamamen siyasi sebeplere dayanan yasakçı kararından sonra Almanya sokaklarında Milli Takımımıza destek veren binlerce Türk, bozkurt işaretleriyle karara tepki göstermişti.

Çeyrek finalde, Millilerimizin Hollanda karşısında verdiği mücadele sırasında da tribünlerden bozkurt işareti eksik olmamıştı.

ABD'NİN ARDINDAN İSRAİL'E EN FAZLA SİLAH GÖNDEREN 2. ÜLKE

ABD'nin ardından İsrail'e silah sağlayan ikinci ülke konumunda bulunan Almanya'nın İsrail’in Gazze’de soykırım işlemek suçlamasıyla uluslararası mahkemelerde yargılanıyor olmasına rağmen silah satışları, bir nebze azalmakla birlikte hala devam ediyor.

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