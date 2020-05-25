  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Almanya, korona tedbirlerini 5 Temmuz’a kadar uzatmayı planlıyor

Almanya’da hükümet korona virüs salgınına karşı maske takmayı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını 5 Temmuz’a kadar uzatmayı planlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 20:53:01 -
Almanya, korona tedbirlerini 5 Temmuz’a kadar uzatmayı planlıyor

Almanya’da hükümet korona virüs salgınına karşı maske takmayı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını 5 Temmuz’a kadar uzatmayı planlıyor.


Avrupa’da birçok ülke korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aldığı önlemleri gevşetmeye başlarken, Almanya, ise tedbirleri uzatmayı planlıyor. Almanya’da hükümet salgının devam etmesi nedeni ile maske takmayı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını 5 Temmuz’a kadar uzatabilir. Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı açıklamada temas kısıtlamaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını herkes için bağlayıcı olacak şekilde 5 Temmuz tarihine kadar uzatmayı planladıklarını aktardı. Seibert, “Birlikte elde ettiğimiz ilerlemeleri tehlikeye atmak istemiyoruz" dedi.


Sözcü Seibert, eyalet temsilcileri ile yapılan görüşme hakkında bilgi verdi. Sözcü, görüşmede temel kurallarla ilgili ortak bir noktada anlaşma sağlamayı amaçladıklarını ifade ederken, bununla birlikte gevşetmeler konusunda bölgesel farklılıklar olabileceğini açıkladı.


Öte yandan, Almanya Başbakan Angela Merkel’in eyalet başkanları ve korona kabinesi ile yapacağı görüşmenin ardından Çarşamba günü açıklama yapması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı