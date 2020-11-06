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Dünya Almanya kanalından skandal! İslamiyetle terörizmi bir tuttular
Dünya

Almanya kanalından skandal! İslamiyetle terörizmi bir tuttular

Batı’daki İslam ve Müslüman düşmanlığı ahlaksız boyutlara varıyor...

Yeniakit Publisher
2020-11-06 20:59:00 -
Almanya kanalından skandal! İslamiyetle terörizmi bir tuttular

Fransa, Danimarka, Hollanda ve Belçika’daki İslam düşmanlığının bir versiyonu da Almanya’da yaşandı. Almanya’da bir çocuk kanalı, İslam’ı terörizmle bir tuttular. Almanya’da yayın yapan KIKA TV adındaki çocuk kanalı, “İslam” yazısının altında asık suratlı 2 insan figürünü, elinde silah bulunan bir teröristin yanında göstererek skandal bir yayına imza attı.

Çocukların kafasında “İslam=terörizm” olgusunu yerleştirmek isteyen ahlaksız yayın, Müslümanların tepkisini çekti. Alman makamlara seslenen Müslümanlar, yetkili birimleri çocuk kanalındaki skandala ilişkin harekete geçmeye çağırdı.

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