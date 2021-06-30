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Dünya Almanya İsrail ile ortak! ‘İran’ı engelleyeceğiz’
Dünya

Almanya İsrail ile ortak! ‘İran’ı engelleyeceğiz’

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Steinmeier, UCM'nin İsrail'i yargılama yetkisinin olmadığını öne sürdü. Steinmeier, "Konu İran olduğunda Almanya ve İsrail ortak stratejik hedefi paylaşıyor. İran nükleer silah edinmemeli’’ dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 15:50:00 -
Almanya İsrail ile ortak! ‘İran’ı engelleyeceğiz’

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarından dolayı İsrail'i yargılamaya yetkisi olmadığını ileri sürdü.

Steinmeier, İsrail'e yapacağı resmi ziyaret öncesi Haaretz gazetesinin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

İsrail'in İran'a yönelik endişelerinde haklı olduğunu söyleyen Steinmeier, "Konu İran olduğunda Almanya ve İsrail ortak stratejik hedefi paylaşıyor. İran nükleer silah edinmemeli. Ayrıca İran'ın füze programını ve bölgedeki istikrarı bozucu faaliyetlerini kısıtlamak istiyoruz. Bunu başarmanın en iyi yolu üzerinde her zaman anlaşamayabiliriz. Bununla birlikte, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın yenilenmesinin, İran'ın nükleer bomba elde etmesini kanıtlanabilir ve doğrulanabilir bir şekilde önlemenin en etkili yolu olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Steinmeier, UCM'nin işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarına ilişkin resmi soruşturma başlatmasına ilişkin soruyu, "Alman hükümetinin tutumu, bir Filistin devletinin olmaması nedeniyle UCM'nin bu konuda yargı yetkisinin olmadığı yönünde. Bir Filistin devletinin ve toprak sınırlarının belirlenmesi ancak İsrailliler ve Filistinliler arasında doğrudan müzakereler yoluyla gerçekleştirilebilir. Almanya yine de UCM'nin ve kovuşturma makamının bağımsızlığına saygı duymaktadır." şeklinde yanıtladı.

Eski UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, 3 Mart'ta işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarına ilişkin resmi soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

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