Almanya işçi alımı yapıyor mu? Almanya işçi alım şartları neler, hangi işçi alımları hangi mesleklerden?

Almanya işçi alımı yasası onaylandı ve Almanya'ya işçi olarak gitmek isteyen vatandaşlar başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilecek ve Almanya işçi alımı hangi mesleklerden olacak sorularının yanıtını arıyor. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmeier ve Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil, Federal Basın Merkezi'nde ortak basın açıklaması düzenledi ve nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesini teşvik edecek yasa tasarısını basınla paylaştı.

Bakanların açıklamalarında vurguladığı kolaylıklar içerisinde diplomanın denkliği ve fiyat alt tabanındaki değişiklikler bulunuyor. DW Türkçe'nin haberine göre, Almanya'da bir işletme sahibi ile kontrat sağlayanlar, mezuniyet belgeleri henüz Almanya'da tanınmıyor olsa da ülkede işe girebilecek. Diploma denkliği mevzuatı, işe girdikten sonra da ülkede gerçekleştirilebilecek. Ülkede işe girebilmek adına iş kontratının yanı sıra, alakalı konuda mezuniyet sertifikasının evrak halini alması kafi olacak. Almanya, böylece Kanada'nın da uyguladığı politikaya yeşil ışık yaktı. Alman hükümeti Kanada'nın yaptığı gibi iyi eğitimli gençleri iş gücü açısından ülkeye çekmek adına önemli değişikliklere gidiyor.

Alman İçişleri ve Çalışma Bakanları, vasıflı iş gücüne sağlanan Mavi Kart fırsatından kazanım sağlamak için olması şart kazanç alt grubunun genç mezunlar adına indirileceği sinyalinde bulunarak "Gençler adına maaş alt grubunu düşürüyoruz. Dolayısıyla iyi eğitimli genç kişilerin işe Almanya'da başlamasının önünü açmak istiyoruz" açıklamasında bulundu Hali hazırdaki düzenlemede üniversiteyi yeni bitirenler ve iş tecrübesi olanlar adına eşit şartlar geçerli.

Almanya işçi alımı hangi mesleklerden?

Almanya'nın alacağı işçiler ağırlıklı olarak su tesisatçılığı, hemşirelik, tır şoförlüğü, yaşlı ve hasta bakıclığı, yuva eğetmeni gibi alanlarda olacak. Tam liste şöyle:

Boyacı

Ressam

Mutfak şefi

Bahçıvan ve bahçe uzmanı

Lokanta işletmecisi

Duvar ustası

Beton ustası

Garson

Marangoz.

Berber ve kuaför.

Kasap

Fırıncı

Alçı ustası

Güvenlik görevlisi