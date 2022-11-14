Almanya işçi alımı şartları 2022! Almanya işçi arıyor: Almanya'ya isçi alımı başvuru! Almanya Türk işçi alımı 2022 şartları neler? Almanya işçi başvurusu nereden yapılır?
Yurt dışında kariyer yapmak isteyenleri heyecanlandıracak yeni bir gelişme Almanya'da yaşandı. Almanya 61 yılın ardından Türkiye'den işçi alımına yeniden başladı. Orta Avrupa ülkesi Almanya, yaklaşık 4 bin euro maaş ile çalışacak 1.5 milyon işçi alacağını duyurdu. Genç nüfusunun az olması nedeniyle sık sık göç alan ülkelerin başında gelen Avrupa ülkesi, 16 farklı branşta personel alımı yapacağını duyurdu. Almanya'da çalışmak isteyen 18 - 45 yaş arası Türk vatandaşlarının başvurabileceği meslekleri ve başvuru şartları merak konusu oldu. Peki Almanya’nın aradığı meslekler neler? İşte detaylar.
Yurt dışında çalışma hayali kuranlar, ülkeler tarafından duyurulan iş ilanlarını yakından takip ediyor. Ülkeler ise bu ilanlar ile mevcut işçi açığını dışarıdan gelecek olanlarla çözüyor. Avrupa'da çalışmak isteyen vatandaşların hayali Almanya'da gerçek oluyor. 61 yıl aranın ardından Türk işçilere yeniden kapısını açan Almanya, 16 farklı branşta binlerce personel alınacağını duyurdu. Çalışma ve oturum izni isteyen vatandaaşlar bu fırsatı değerlendirirken Almanya'nın kapılarını açacağı meslek gruplarını ve başvuru şartlarını haberimizde derledik.
ALMANYA 13 BİN EURO MAAŞLA TÜRK İŞÇİ ARIYOR!
18-45 yaş arası herkes başvurabilir! İşte meslekler ve başvuru şartları…
ALMANYA'DA EN ÇOK İŞE ALIM YAPILAN MESLEK GRUPLARI
Aşçı
İnşaat işçisi
Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları
Kaynakçı
İnternet teknolojisi
Ağır Sanayi ve metal sanayi işçisi
Gastronomi
Eğitim
Sağlık hizmetleri
Çocuk yetiştiricileri
IT teknisyenleri
Metal ve ağır sanayi işçileri
Gastronomi uzmanları
Vasıflı işçiler
İnşaat sektörü işçileri
Elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler
Teknik ve mekanik
Sık sık işçi göçü alan Almanya'da, yukarıda yazılı sektörlerde nitelikli işgücü arandığı biliniyor. 18 - 45 yaş arası kişilerin başvurusuna açık olan bu sektörlerde, en düşük maaş asgari ücret olan 2 bin 100 Euro (yaklaşık 40.194 TL) olurken en yüksek maaş ise 37 bin Euro (yaklaşık 708.108 TL) olarak biliniyor.
Otomotiv
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ALMANYA'DA POZİSYONA GÖRE MAAŞ TUTARLARI
Üst Düzey Yönetici
En az: 13.000 € (~248.820 TL)
En çok: 37.000 € (~708.108 TL)
Hakim
En az: 7.500 € (~ 143.550 TL)
En çok 9.000 € (~172.260 TL)
Orta Düzey Yönetici
En az: 6.500 € (~124.410 TL)
En çok: 19.000 € (~363.660 TL)
Yazılımcı
En az: 7.000 € (~133.980 TL)
En çok: 8.500 € (~162.690 TL)
Doktor
En az: 5.000 € (~95.700)
En çok: 7.000 € (~133.980 TL)
Mühendis
En az: 4.500 € (~76.560)
En çok: 6.500 € (~124.410 TL)
Mimar
En az: 4.000 € (~76.560)
En çok: 5.600 € (~107.184 TL)
Sigortacı
En az: 4.000 € (~76.560)
En çok: 5.600 € (~107.184)
İşçi
En az: 2.100 (~40.194)
En çok: 3.000 € (~57.420)
Teknisyen
En az: 2.900 € (~55.506)
En çok: 4.000 €(~76.560)
Güvenlik görevlisi
En az: 2.900 € (~55.506)
En çok: 4.000 € (~76.560)
Polis
En az: 3.000 € (~57.420)
En çok: 4.500 € (~76.560)
Finans çalışanı/Uzmanı
En az: 4.000 € (~76.560)
En çok: 5.600 € (~107.184)
Avukat
En az: 4.500 € (~76.560)
En çok: 6.500 € (~124.410 TL)
Bankacı
En az: 4.000 € (~76.560)
En çok: 5.600 € (~107.184 TL)
Dozer, Vinç Operatörü
En az: 3.500 € (~57.420)
En çok: 5.000 € (~95.700)
Şoför
En az: 3.000 € (~57.420)
En çok: 4.500 € (~76.560)
Kasap
En az: 2.000 € (~38.280)
En çok: 6.000 € (~114.840)
ALMANYA'DA ÇALIŞMAK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
fotomaç'a göre; 25-45 yaş arası sabıka kaydı olmayan, öğrenci olmayan, iş tecrübesi olan ve engelli olmayan vatandaşlar başvurabilir.
İŞÇİ ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Ehliyet fotokopisi
Adli Sicil Kaydı
İkametgah Belgesi
Diploma
Sağlık Raporu
Mesleki yeterlilik belgesi
Nüfus kayıt örneği
Almanca tercümesi yapılmış özgeçmiş
İş deneyiminizi gösteren hizmet dökümü
Pasaport Fotokopisi (3 yıllık)
6 ay içinde çekilen 6 tane biyometrik fotoğraf