Almanya işçi alımı şartları 2022! Almanya işçi arıyor: Almanya'ya isçi alımı başvuru! Almanya Türk işçi alımı 2022 şartları neler? Almanya işçi başvurusu nereden yapılır?

Yurt dışında çalışma hayali kuranlar, ülkeler tarafından duyurulan iş ilanlarını yakından takip ediyor. Ülkeler ise bu ilanlar ile mevcut işçi açığını dışarıdan gelecek olanlarla çözüyor. Avrupa'da çalışmak isteyen vatandaşların hayali Almanya'da gerçek oluyor. 61 yıl aranın ardından Türk işçilere yeniden kapısını açan Almanya, 16 farklı branşta binlerce personel alınacağını duyurdu. Çalışma ve oturum izni isteyen vatandaaşlar bu fırsatı değerlendirirken Almanya'nın kapılarını açacağı meslek gruplarını ve başvuru şartlarını haberimizde derledik.

ALMANYA 13 BİN EURO MAAŞLA TÜRK İŞÇİ ARIYOR!

18-45 yaş arası herkes başvurabilir! İşte meslekler ve başvuru şartları…

ALMANYA'DA EN ÇOK İŞE ALIM YAPILAN MESLEK GRUPLARI

Aşçı

İnşaat işçisi

Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları

Kaynakçı

İnternet teknolojisi

Ağır Sanayi ve metal sanayi işçisi

Gastronomi

Eğitim

Sağlık hizmetleri

Çocuk yetiştiricileri

IT teknisyenleri

Metal ve ağır sanayi işçileri

Gastronomi uzmanları

Vasıflı işçiler

İnşaat sektörü işçileri

Elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler

Teknik ve mekanik

Sık sık işçi göçü alan Almanya'da, yukarıda yazılı sektörlerde nitelikli işgücü arandığı biliniyor. 18 - 45 yaş arası kişilerin başvurusuna açık olan bu sektörlerde, en düşük maaş asgari ücret olan 2 bin 100 Euro (yaklaşık 40.194 TL) olurken en yüksek maaş ise 37 bin Euro (yaklaşık 708.108 TL) olarak biliniyor.

ALMANYA'DA POZİSYONA GÖRE MAAŞ TUTARLARI

Üst Düzey Yönetici

En az: 13.000 € (~248.820 TL)

En çok: 37.000 € (~708.108 TL)

Hakim

En az: 7.500 € (~ 143.550 TL)

En çok 9.000 € (~172.260 TL)

Orta Düzey Yönetici

En az: 6.500 € (~124.410 TL)

En çok: 19.000 € (~363.660 TL)

Yazılımcı

En az: 7.000 € (~133.980 TL)

En çok: 8.500 € (~162.690 TL)

Doktor

En az: 5.000 € (~95.700)

En çok: 7.000 € (~133.980 TL)

Mühendis

En az: 4.500 € (~76.560)

En çok: 6.500 € (~124.410 TL)

Mimar

En az: 4.000 € (~76.560)

En çok: 5.600 € (~107.184 TL)

Sigortacı

En az: 4.000 € (~76.560)

En çok: 5.600 € (~107.184)

İşçi

En az: 2.100 (~40.194)

En çok: 3.000 € (~57.420)

Teknisyen

En az: 2.900 € (~55.506)

En çok: 4.000 €(~76.560)

Güvenlik görevlisi

En az: 2.900 € (~55.506)

En çok: 4.000 € (~76.560)

Polis

En az: 3.000 € (~57.420)

En çok: 4.500 € (~76.560)

Finans çalışanı/Uzmanı

En az: 4.000 € (~76.560)

En çok: 5.600 € (~107.184)

Avukat

En az: 4.500 € (~76.560)

En çok: 6.500 € (~124.410 TL)

Bankacı

En az: 4.000 € (~76.560)

En çok: 5.600 € (~107.184 TL)

Dozer, Vinç Operatörü

En az: 3.500 € (~57.420)

En çok: 5.000 € (~95.700)

Şoför

En az: 3.000 € (~57.420)

En çok: 4.500 € (~76.560)

Kasap

En az: 2.000 € (~38.280)

En çok: 6.000 € (~114.840)

ALMANYA'DA ÇALIŞMAK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

fotomaç'a göre; 25-45 yaş arası sabıka kaydı olmayan, öğrenci olmayan, iş tecrübesi olan ve engelli olmayan vatandaşlar başvurabilir.

İŞÇİ ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

Adli Sicil Kaydı

İkametgah Belgesi

Diploma

Sağlık Raporu

Mesleki yeterlilik belgesi

Nüfus kayıt örneği

Almanca tercümesi yapılmış özgeçmiş

İş deneyiminizi gösteren hizmet dökümü

Pasaport Fotokopisi (3 yıllık)

6 ay içinde çekilen 6 tane biyometrik fotoğraf