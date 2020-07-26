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Spor

Almanya ile Türkiye ne zaman hazırlık maçı yapacak?

Almanya A Milli Futbol Takımıyla Türkiye A Milli Futbol Takımı hazırlık maçı yapacak. Peki, Almanya ile Türkiye ne zaman hazırlık maçı yapacak? Almanya ile Türkiye nerede hazırlık maçı yapacak? Türkiye hangi ülkelerle hazırlık maçı yapacak? İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde...

Yeniakit Publisher
2020-07-26 14:59:00 -
Almanya ile Türkiye ne zaman hazırlık maçı yapacak?

Türkiye A Milli Takımı Almanya ile Kön'de hazırlık maçı yapacak. Peki maç ne zaman? İşte detaylar...

Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) resmi sitesinden yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın 7 Ekim'de Türkiye ile 11 Kasım'da da Çekya ile hazırlık maçı yapacağı belirtildi.

Açıklamada, milli takımın 2020 yılı maç takviminin tamamlandığına işaret edilerek her iki karşılaşmanın da resmi UEFA takvimine entegre edildiği bildirildi.

Almanya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'de siteye verdiği açıklamada, "Sonbaharda gençleştirilmiş takımımızı görmek için milli maçları kullanmak istiyoruz. Türkiye ve Çekya spor açısından çok ilginç rakipler. Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmalara ek olarak bu iki maç ekibimizin gelişimi hakkında önemli bilgiler verecek. Maçlar için şimdiden heyecan duyuyorum ve sonbaharda izleyici önünde oynayabileceğimizi umuyorum." dedi.

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