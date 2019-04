Almanya ile İngiltere arasında gerilim! Merkel, May'i karşılamadı

Brexit görüşmeleri için Berlin'e giden İngiltere Başbakanı Theresa May için resmi karşılama yapılmadı. Resmi tören için her şey hazırdı ancak Angela Merkel ortalıkta yoktu. Theresa May'i kapıda kimse karşılamadı. Bir an şaşkınlık yaşayan May, kırmızı halıdan geçerek başbakanlık binasına girdi.

Medyaya poz vermek için dışarı çıktılar

Tören için geciken Merkel, mevkidaşını ancak bina içinde karşılayabildi. Bir dakika sonra Merkel ve May tekrar dışarı çıkıp el sıkışarak kendilerini bekleyen basın mensupları için poz verdi.

İngiliz medyası, "Merkel İngiltere başbakanını karşılamaya gelmedi" başlığı ile yaşananları manşete taşıdı. Alman Bild gazetesi ise Merkel'in geç kaldığı için May'i karşılamaya gelemediğini ve May'den geç kaldığı için özür dilediğini belirtti.