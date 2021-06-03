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Spor Almanya ile Danimarka hazırlık maçında yenişemedi!
Spor

Almanya ile Danimarka hazırlık maçında yenişemedi!

Almanya EURO 2020 hazırlıkları kapsamında karşı karşıya geldiği Danimarka'yı 1-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 04:04:00 -
Almanya ile Danimarka hazırlık maçında yenişemedi!

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek iki ülke olan Almanya ile Danimarka, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Tivoli Neu Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi. Almanya, maçın 48. dakikasında Neuhaus'un attığı gol ile öne geçti.

Danimarka, Almanya'ya karşılaşmanın 71. dakikasında Poulsen ile yanıt verdi ve skorda yeniden eşitlik sağlandı. Maçın kalan kısmında başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Löw yönetiminde son kez bir turnuvada boy gösterecek olan Panzerler EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında 7 Haziran'da Letonya ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Danimarka ise 6 Haziran'da oynayacağı Bosna Hersek maçıyla EURO 2020 hazırlıklarını noktalayacak.

Avrupa Şampiyonası'nın favori ekiplerinden biri olarak gösterilen Almanya, turnuvanın "ölüm grubu" olarak kabul edilen F Grubu'nda Fransa, Portekiz ve Macaristan ile tur mücadelesi verecek.

Danimarka ise EURO 2020'de B Grubu'nda Belçika, Rusya ve Finlandiya'nın önünde bir üst tura çıkmaya çalışacak.

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