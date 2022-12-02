Almanya hiç böyle aşağılanmamıştı! Katar'lı spor yorumcularından olay gönderme
Dünya Kupası 2022 organizasyonunda LGBT'li sapkınlara geçit vermeyen Katar, turnuvadan elenen Almanya'yı kendi el hareketleri ile uğurladı.
Yeniakit.com.tr
2022 Dünya Kupası organizasyonuna katılan tüm ülkelere diz çöktüren Katar, LGBT'ye de geçit vermedi.
Maçlarda LGBT sapkınlığını destekleyen sembolleri stadyuma kabul etmeyen Katar, Almanya Milli Futbol Takımı tarafından protesto edilmişti. Alman futbolcular, ilk 11'leri ile verdikleri pozlarında ellerini ağızları ile kapatarak Katar'ın kararını hedef almıştı.
Almanya Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'ndan elenmesinden sonra turnuvayı değerlendiren Katarlı spor yorumcuları, Almanya'yı ağızlarını elleri ile kapatarak uğurladı.
O anlar dünya basınında geniş yer buldu.