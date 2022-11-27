Almanya girince kaybolan Türk’ün cesedi bakın nerede bulundu

Kasım ayının başından beri polis tarafından bulunmaya çalışılan Türk asıllı Alman vatandaşı Kazım T.'nin bir ormanda parçalanmış cesedi bulundu.

Almanya'da yaşayan Kazım T, 12 Eylül tarihinde tatil yaptığı Türkiye'den Almanya'ya geri döndü. Uçaktan indiği andan itibaren Kazım T.'yi bulmak için Kasım ayının başında polis harekete geçti.

Polis, ilk başta konuyu tamamen bir kayıp vakası olarak ele almıştı. Ancak Ekim ayının başında 56 yaşındaki adamın evinde yangın çıkması olay hakkındaki şüpheleri artırdı.

Bu Cuma günü Kazım T.'nin parçalanmış cesedi, kadavra köpekleri tarafından Moers'in Hülsdonk semtindeki bir ormanda gömülmüş halde bulundu.

Duisburg cinayet masası davayı devraldı. T.'nin 20 yaşındaki oğlu ve Neukirchen-Vluyn'dan 48 yaşındaki bir arkadaşı gözaltına alındı.