Almanya Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesini istiyor

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Alman hükümetinin Gazze halkının yaşam koşullarını iyileştirmesinden yana olduğunu söyledi.

Sözcü Adebahr, Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Gazze'deki duruma ilişkin bir soruya cevap verdi.

Adebahr, "Alman hükümeti, diğer konuların yanı sıra, Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesinden yana. Bunun insani bir konu olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Almanya'nın İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözümden yana olduğunu hatırlatan Adebahr, ancak bu konuda taraflar arasında doğrudan görüşmelerin ve müzakere edilmiş bir çözümün gerekliliğine vurgu yaptı.



