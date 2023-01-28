Almanya, Fransa, ABD, İspanya ve İtalya'dan tepki çeken Türkiye uyarısı: Oralardan kaçının

İsveç, Danimarka ve Hollanda'daki Kuran yakma provokasyonunun ardından Almanya, Fransa, ABD ve İtalya, Türkiye'de bulunan vatandaşları için tepki çeken bir uyarı yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Kısa bir süre önce İsveç’te Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması Türkiye'de terör saldırıları riskini artırmıştır. Bu nedenle özellikle yoğun, kalabalık kamusal yerlerde bulunmaktan kaçınılmalı ve dini ibadet yerlerini ziyaret ederken dikkatli olunmalıdır" denildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise, "Avrupa'da son zamanlarda yaşanan Kuran yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye'deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya önceden hiç uyarı vermeden saldırabilirler." denildi.

ABD'nin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şu uyarılar yer aldı:

"Batılıların uğrak yeri olan yerlerde tetikte olun.

Kalabalıktan kaçının.

Düşük bir profil tutun.

Çevrenizden haberdar olun.

Güncellemeler için yerel medyayı izleyin.

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Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği'nden Türkiye'deki vatandaşlarına dönük yollanan e-postada ise şu ifadeler kullanıldı:

"ABD Konsolosluğunun 27 Ocak 2023'te yayımladığı güvenlik uyarısında hatırlatıldığı üzere, Türkiye'de terör saldırısı riski arttığından Türkiye'de ikamet eden ya da Türkiye'den geçmekte olan Fransızlar ibadet yerleri de dahil olmak üzere özellikle yabancı uyruklular tarafından ziyaret edildiği bilinen buluşma noktalarında azami dikkat göstermeye çağrılmaktadır."

İspanya’dan yapılan uyarıda, “Avrupa'daki Kuran yakma olayları ve çeşitli ülkelerdeki ibadet yerlerinin yakınında birbirini izleyen terör eylemleri göz önüne alındığında, ibadet yerlerinin yakın çevresinden, kalabalıklardan ve turistlerin yoğun olduğu uğrak yerlerinden kaçınılması tavsiye edilir.” Denildi .

İtalya’dan yapılan uyarıda ise “13 Kasım 2022'de İstanbul'un merkezi bir bölgesinde meydana gelen saldırı ve son dönemde Avrupa'da Kuran nüshalarının yakıldığı olaylar ışığında, yetkililer tarafından verilen talimatlara da uyularak ihtiyati tedbirlerin alınması tavsiye ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, ülkenin ana şehirlerinde ve en ünlü turistik ve sahil destinasyonlarındaki özellikle siyasi gösteriler veya dini törenler vesilesiyle, dini nitelikteki dernek ve vakıfların ibadethaneleri ve merkezlerinde dikkatli olunmalı. “