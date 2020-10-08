Almanya eski Başbakanı dava açıyor

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Alman gazetesi Bild’e verdiği röportajda, Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’in “Muhalif liderin durumuyla ilgili olarak ‘olgular’ değil, sadece ‘spekülasyonlar’ var” şeklindeki sözlerini yorumlamıştı.

Rus muhalif, Schröder’i “Putin’in ayak işlerini yapan çocuk” olarak nitelendirmiş ve Putin’den ‘gizli ödeme’ almış olabileceğini iddia etmişti. Navalnıy, elinde bu iddiasını destekleyecek belge bulunmadığını da söylemişti.

Schröder, Bild gazetesinde yayınlanan röportajda kendisi ile ilgili yanlış bilgilere yer verildiğini ve düşüncesinin sorulmadığını söyledi.

Eski Almanya Başbakanı Schröder, Linkedin hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Schröder, Navalnıy’ın içinde bulunduğu zor kişisel durumu anladığını, fakat Bild-Zeitung gazetesi ve bild.de sitesinde yayınlanan röportajda gizli ödeme ile ilgili ifadelerin doğru olmadığını, elinde bu iddiasını destekleyecek bir kanıt olmadığını kendisinin de söylediğini, buna rağmen, Bild-Zeitung gazetesi ve bild.de sitesinin kendisine sormadan bu ifadeleri yayınladığını söyleyerek, haklarını ihlal ettiği için gazeteye dava açacağını bildirdi.

Ne olmuştu?

Navalnıy, Sibirya'daki Tomsk kentinden başkent Moskova'ya giderken uçakta kendini kötü hissetmiş, Omsk kentindeki bir hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra Almanya'ya sevk edilen Navalnıy, Almanya'da 32 gün tedavi görmüş ve geçen ay taburcu edilmişti. Navalnıy'in zehirlendiği iddia edilmişti.