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Ekonomi Almanya ekonomisi uçuyor(!) Maaşlarını alamayan 85 tırcı açlık grevinde
Ekonomi

Almanya ekonomisi uçuyor(!) Maaşlarını alamayan 85 tırcı açlık grevinde

Yeniakit Publisher
2023-09-22 23:59:00 - 2023-09-23 00:34:55

Almanya’da 85 tır şoförü açlık grevine başladı.

Aralarında bir Türk’ün de bulunduğu tır şoförleri maaşlarını alamadıklarını söyledi.

Polonya İmperia Logistyka şirketine ait Frankfurt ve Darmstadt kentleri arasındaki Grfenhausen park yerindeki açlık grevi ülkede büyük yankı uyandırdı.

Türk, Özbek, Gürcü, Kazak, Ukraynalı ve Azeri şoförlerden oluşan grev ekibi haklarını alıncaya kadar greve devam edeceklerini belirtirken, Türk şoför Fatih Yıldırım şöyle konuştu:

Bize ödenmeyen paralarımızı alıncaya kadar burada mücadelemize devam edeceğiz. Bütün arkadaşlarımız bu konuda hemfikir. Hiçbir arkadaşımız bir yere gitmeyecek. 80 şoförüz ve yaklaşık 500 bin euro alacağımız var. Maaşlarımızı eksik ve zamanında ödemediklerinden dolayı problem yaşadık. 2 aydır burada grevdeyiz. Herhangi bir kazada olsun, sıkıntıda olsun, hem bizim maaşımızdan kesiyorlar hem de sigortadan para alıyorlar.
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