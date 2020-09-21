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Aktüel Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier: AB, "yeşil üretimde" çelik sektörünü destekleyecek
Aktüel

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier: AB, "yeşil üretimde" çelik sektörünü destekleyecek

Yeniakit Publisher
2020-09-21 13:02:23 -
Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier: AB, "yeşil üretimde" çelik sektörünü destekleyecek

BERLİN (AA) - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Avrupa Birliği’nin (AB), daha maliyetli de olsa Avrupa çelik sanayisinin “yeşil” olarak yeniden yapılanmasında çelik işçilerini destekleyeceğini söyledi.

Altmaier, Berlin’de AB Ticaret Bakanları toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kimya gibi çelik üretiminin de AB’nin temel yetkinlikleri arasında olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.

Dünya genelinde çelikte kapasite fazlası bulunduğu bu dönemde daha maliyetli olmasına rağmen Avrupa çelik sektörünü "yeşil üretime" (çevreye duyarlı üretim) geçişte desteklemekten vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Altmaier, “Avrupalı çelik işçilerinin hayal kırıklığına uğramasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Avrupalı çelik üreticiler uzun zamandır, Çin’in başını çektiği yurt dışı çelik üretiminin kendilerini rekabet edemez hale getireceğinden endişe ederken, Avrupa Komisyonu, çevreye zararlı bir şekilde üretilen ithal çelik üzerinde bir vergi fikrini gündeme getirmişti.

Çelikte yurt dışından özellikle Çinli üreticilerden gelen rekabet nedeniyle AB'nin hem ticaret hem de sanayi politikası açısından tepki vermesi beklenirken, dünyada çelik üretim kapasitesi fazlasının olduğu mevcudiyetinde çelik sektörünün çevreye saygılı "yeşil" bir üretime geçmesinin daha pahalı olduğu ifade ediliyor.

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