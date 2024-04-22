Almanya düzenleyecek! Fenerbahçe'de işte bu sene o parlayacak: İsmail Yüksek çılgınlığı...

Bu sezon hem Fenerbahçe hem de A Millî Takım formasıyla üst düzey bir performans sergileyen İsmail Yüksek ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 25 yaşındaki futbolcu, şimdiden birçok Avrupa kulübünü peşine takmış durumda. Ocak ayında İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak için Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturan Fransa Ligue 1 kulübü Olympique Lyon'un yeni bir hamle daha yaptığı iddia edildi.

RAKAMI YÜKSELTTİLER

Fransız kulübünün geçtiğimiz günlerde İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye 12 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif yaptığı ortaya çıktı. Ligue 1 ekibinin devre arasında yaptığı 8 milyon euro + bonuslar içeren teklifi sarı-lacivertli kulüp tarafından reddedilmişti. Lyon bu kez rakamı yükseltmiş olsa da Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi de reddettiği bildirildi.

DEĞERİ ARTABİLİR

Fenerbahçe yönetiminin İsmail Yüksek için minimum 20 milyon euro bonservis ücreti istediği belirtilirken, sarı-lacivertli kulübün EURO 2024 nedeniyle bu kararı verdiği kaydedildi. Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Millî Takım'ın ilk 11'inde yer alması beklenen 25 yaşındaki oyuncunun değerinin artacağı düşünülüyor.

YENİDEN DENEYECEKLER

Alınan bilgilere göre Lyon önümüzdeki günlerde daha yüksek bir bonservis ücreti ile Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir. Ancak rakam 20 milyon euro seviyesine gelmediği sürece sarı-lacivertli kulüp, İsmail Yüksek'in satışına asla izin vermeyecek. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan millî futbolcu bir gol atıp beş asist yaptı. İsmail'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO