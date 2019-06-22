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Almanya, Donald Trump’ın İran’ı vurma kararından vazgeçmesinden memnun oldu

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ABD Başkanı Trump’ın İran’ın Amerikan askeri keşif insansız hava aracını düşürmesine misilleme olarak İran’a saldırı kararını geri almasından memnuniyet duyduğunu belirterek anlaşmazlığa barışçıl bir çözüm bulma çağrısında bulundu.

22 Haziran 2019 Cumartesi 17:23
Almanya, Donald Trump’ın İran’ı vurma kararından vazgeçmesinden memnun oldu

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ABD Başkanı Trump’ın İran’ın Amerikan askeri keşif insansız hava aracını düşürmesine misilleme olarak İran’a saldırı kararını geri almasından memnuniyet duyduğunu belirterek anlaşmazlığa barışçıl bir çözüm bulma çağrısında bulundu.


Angela Merkel, Körfez bölgesindeki son gelişmelerden derin endişe duyduğunu belirterek Washington ve Tahran’ın meseleye siyasi ve diplomatik çözüm bulma çağrısı yaptı.


Merkel bugün Brüksel’deki Avrupa Birliği Zirvesinde’den sonra Avrupa Birliği dış politika danışmanlarıyla İrfan köfezindeki durumu tartıştı.


Alman hükumet sözcüsü Martina Fitz, ABD Başkanının askeri çatışmadan kaçınmak istediğini gösteren bir çok açıklama ve işaretlerin bulunduğunu söyledi.


Sözcü Martina Fitz, Berlin’nin bölgede tansiyonu düşürecek bu ve bunun gibi adımları memnuniyetle karşıladığını belirterek tarafların ihtilafı barışçıl bir şekilde çözüme ulaştırılması için çalışmaları gerektiğini söyledi.


Fitz, Umman Körfezindeki saldırıların yalnızca insanların hayatını tehlikeye atmakla kalmayıp ihtilafın tırmanmasına yol açtığını belirtti. Deniz seyrinin güvenliğinin sağlanmasının Almanya’nın önceliği olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 17:23
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