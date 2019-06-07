Almanya Dışişleri Bakanı’ndan kritik Irak ziyareti Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Irak’ı ziyaret edecek.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Irak’ı ziyaret edecek.

ABD ile İran arasındaki kriz sürerken, adı açıklanmayan Iraklı bir yetkili Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın yarın başkent Bağdat’ı ziyaret ederek Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bölgedeki siyasi gelişmeler ve İran ile ABD arasındaki gerilimi görüşeceğini bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Hekim, ABD ile İran arasındaki gerilimi yatıştırmak için ülkesinin arabuluculuk yapacağını söylemişti.

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