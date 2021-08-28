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Dünya Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'ye geliyor
Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'ye geliyor

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Heiko Maas, yarın Türkiye'ye geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 17:39:00 -
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'ye geliyor

Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yarın Türkiye'ye geleceği açıklandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas 29 Ağustos 2021 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, başta Afganistan'daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı..

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