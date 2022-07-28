Almanya da bizi kıskanmıyor ABD de! Türkiye resesyona girebilir diye algı üretenler şoka girdi!

Yeniakit.com.tr

Ülkesi resesyona giren ABD Başkanı Joe Biden, "ABD Merkez Bankası (FED) enflasyonu düşürmeye çalışırken, ekonominin yavaşlaması sürpriz değil." dedi.

Ekonomik kriz çığırtkanlarını şoke eden gelişme ABD'de yaşandı. "Türkiye resesyona girebilir." diyerek avuç ovuşturanların söylediğinin aksine resesyona giren Türkiye değil, ABD oldu.

ABD ekonomisine ilişkin açıklamada bulunan Biden, "Biz doğru yoldayız, bu geçiş sürecinden daha güçlü ve güvenli çıkacağız." ifadeleri ile vatandaşlarını sakinleştirmeye çalıştı.

İki çeyrek üst üste daralma gösterdi

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilere göre; ülkede GSYH, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 azaldı. Bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 0,5 büyümesi öngörülüyordu. Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6 küçülmüştü. Böylece ABD ekonomisi, iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.