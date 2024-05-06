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Dünya 'Almanya bizi kıskanıyor, hahhh hahh ha' diyenler! Ülkede sağlık sistemi alarm veriyor
Dünya

'Almanya bizi kıskanıyor, hahhh hahh ha' diyenler! Ülkede sağlık sistemi alarm veriyor

Yeniakit Publisher
2024-05-06 11:11:00 -
'Almanya bizi kıskanıyor, hahhh hahh ha' diyenler! Ülkede sağlık sistemi alarm veriyor

Alman Tabipler Birliği artan nitelikli iş gücü eksikliği nedeniyle doktor açığı yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, Mainz'da düzenlenen Alman Tıp Konferansı vesilesiyle dpa'ya verdiği demeçte "Doktor açığı artık bir tahmin değil, Almanya'nın pek çok bölgesinde uzun zamandır yaşanan bir gerçek" dedi.

Rheinhardt "Siyasiler bu sorunu ciddiye almazsa gerçek bir arz sıkıntısına doğru gidiyoruz. Bu, toplumun neredeyse tüm alanları için ciddi sonuçlar doğurur" dedi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, çalışan her dört doktordan neredeyse biri 60 yaş ve üzerinde. 

Almanya'da toplumun yaşlanması nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanma ve tedavi ihtiyacı da artıyor. Almanya'nın nüfusu 2022 yılında yüzde 1,3 artarak 84,4 milyona ulaşmış, 59 yaşın üzerindekilerin oranı ise yüzde 32,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın da katılacağı Alman Tıp Konferansı'nda kapasitenin nasıl daha verimli kullanılabileceği ele alınacak. Sağlık Bakanı Lauterbach'ın gelecekte kırsal bölgelerde ve şehirlerin daha yoksul mahallelerinde aile hekimi sıkıntısı çekilebileceği uyarısında bulunmuştu.
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