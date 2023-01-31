'Almanya bizi kıskanıyor' diye dalga geçenler dikkat! Almanya'da emekli kan ağlıyor!

Yeniakit.com.tr

Almanya'dan yapılan açıklamaya göre, 2022'de kadın çalışanların, erkeklerden %18 daha az kazandığı ortaya çıktı.

Kadınların emeklilikte de dezavantajlı olduğu ülkede, 40 yıl ya da daha uzun çalışan kadınların üçte biri ayda 1000 euronun altında emeklilik maaşı alarak yoksulluk sınırında yaşıyor.

Yaşlı çalışan nüfus çok yükseldi!

Öte yandan Almanya Federal İstatistik Birimi'nin verilerine göre, bir kadın ya da erkeğin 1000 euro emekli maaşı haketmesi için, en az 40 yıl boyunca aylık brüt 2800 euro maaşla çalışması gerekiyor.

1200 euro emekli maaşı alabilmek için ise yine 40 yıl boyunca aylık brüt 3200 euro maaş alınması gerekli.

Almanya'daki araştırmalar, ülkede emekli maaşı ile geçinmenin imkansız olmasından dolayı, yaşlı çalışan nüfusunun son yılların en yüksek seviyesine çıktığını ortaya koyuyor.