Almanya binlerce işçi alıyor! Almanya işçi alımı başvuru 2023: Türkiye'den işçi alımı, Türk işçiler için aranan şartlar belli oldu! Almanya işçi başvurusu, formu

Yurt dışında çalışma hayali kuranlar, ülkeler tarafından duyurulan iş ilanlarını yakından takip ediyor. Ülkeler ise bu ilanlar ile mevcut işçi açığını dışarıdan gelecek olanlarla çözüyor. Avrupa'da çalışmak isteyen vatandaşların hayali Almanya'da gerçek oluyor. Almanya işçi başvurusu nerden yapılır?

Almanya işçi başvurusu: Almanya İşe Alım Meslekler 2023 Listesi yayınlandı. Almanya’da çalışmak isteyenler işçi alımlarına nasıl başvurulur, Almanya işe alım başvuru formu nasıl doldurulur? Hangi meslek ve sektörlerin işe alındığını, açık pozisyonları, Almanya’nın hangi meslekleri kabul ettiğini, Almanya’da en fazla işçi çalıştıran meslekleri, istihdam şartlarını, başvuru 2023 son dakika duyurularını, tüm masraflarını ve merak ettiğiniz tüm soruları yanıtladık.

Son dakika: Almanya'ya işçi alımında Almanca bilme şartı kaldırıldı.

Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı ve Alman vatandaşlığına geçişin kolaylaştırılacağına yer verildi. Yeni tasarıya göre artık Alman vatandaşı olmak isteyenlere, Almanya'da çalışmak isteyenlerde Almanca bilme şartı istenmeyecek. Bununla birlikte Türkiye vatandaşlarının Almanya'ya gitmesinin önü açılacak v daha kolay burada iş bulunabilecek.

Söz konusu tasarı ile birlikte artık 67 yaşının üzerinde olan vatandaşlar için test kaldırılacak. Vatandaşlık alabilmek için bölgede ikamet etme süresinin 8 yıldan 5 yıla kadar düşürüleceğine yer verildi.

CİDDİ BİR REFORM GELİYOR

Çifte vatandaşlığın gelmesi ile birlikte vatandaşlık yasasında önemli bir reform yapılacağının altı çizildi. Buna göre Alman vatandaşlığı isteyenlere diğer ülkenin vatandaşlığından çıkması şartı aranmayacak. Çifte vatandaşlık geçerli olabilecek.

Tasarı ile birlikte başka değişiklikler de gündeme geliyor. Bu düzenleme ile birlikte Alman vatandaşı olmayanların tanımında da değişiklik olacak. Alman yaşam tarzının benimsenmesi ile ilgili maddenin çıkarılması, birden fazla eşlilik ve kadın erkek eşitliğini inkar edecek davranışlara vatandaşlık hakkının tanınmaması gibi kurallar ise yerini koruyacak.

ALMANCA DİL ŞARTI ARANMADAN 2 MİLYON İŞÇİ ALINACAK- Almanya işçi alımı başvuru formu

Almanya'nın bu tasarıdan sonra 2 milyon işçi alımı yapacağı belirtiliyor. İşçi eksiğinin ciddi seviyelere kadar çıkması nedeniyle gelen bu yasa, 1-2 ay içinde açıklanacak ve yürürlüğe girecek. Yürürlüğe girmesinden sonra vatandaşlar , Almanya'da daha kolay iş bulabilecek. Söz konusu yeni düzenleme ile Alman vatandaşı olmada dil şartı aranmayacağının altı çizildi. Düzenleme gelince, ilan başvuru ekranlarından takip ediliyor.

ALMANYA'DA EN ÇOK İŞE ALIM YAPILAN MESLEK GRUPLARI

Aşçı

İnşaat işçisi

Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları

Kaynakçı

İnternet teknolojisi

Ağır Sanayi ve metal sanayi işçisi

Gastronomi

Eğitim

Sağlık hizmetleri

Çocuk yetiştiricileri

IT teknisyenleri

Metal ve ağır sanayi işçileri

Gastronomi uzmanları

Vasıflı işçiler

İnşaat sektörü işçileri

Elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler

Teknik ve mekanik

Sık sık işçi göçü alan Almanya'da, yukarıda yazılı sektörlerde nitelikli işgücü arandığı biliniyor. 18 - 45 yaş arası kişilerin başvurusuna açık olan bu sektörlerde,

(Almanya'da asgari ücret saati 12 euro. Aylık ortalama asgari ücret 1750-1800 euro civarında. Bu da yaklaşık olarak aylık maaş olarak 37 bin TL'ye tekabül ediyor. )

İŞÇİ ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

Adli Sicil Kaydı

İkametgah Belgesi

Diploma

Sağlık Raporu

Mesleki yeterlilik belgesi

Nüfus kayıt örneği

Almanca tercümesi yapılmış özgeçmiş

İş deneyiminizi gösteren hizmet dökümü

Pasaport Fotokopisi (3 yıllık)

6 ay içinde çekilen 6 tane biyometrik fotoğraf

Not: Farklıklar yaşanabilir. Lütfen ilgili yetkililere sorunuz.

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