Türkiye’ye 2018 yılında 17,6 milyar dolarlık döviz kazandıran hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, yüzde 10’luk pazar payına sahip olduğu Almanya’daki konumunu güçlendirmek için harekete geçti.

Almanya’nın Münih kentinde yılda 2 kez düzenlenen ve Almanya’nın en önemli tekstil ağırlıklı hazır giyim ve aksesuar sektörel fuarı olan Munich Fabric Start Fuarı’na info stand ile katılan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, eylül ayındaki fuara Türkiye Milli Katılım Organizasyonu düzenlemek için harekete geçti.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Burak Sertbaş, Munich Fabric Start Fuarı’nda kurdukları info stantta EHKİB üyesi 15 firmanın 2020 ilkbahar yaz koleksiyonlarından numuneler sergilediklerini, fuar idaresi ile yaptıkları toplantıda ise 2019 Eylül ayında fuar içerisinde hazır giyim üreticileri için açılacak olan yeni alanda 2019 yılı Eylül ayından itibaren Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Almanya belirleyici olacak

Almanya’da 3 milyonu aşkın Türk kökenli insan yaşadığı ve Almanya’nın 2018 yılı konfeksiyon ithalatının 3 milyar 200 milyon dolarlık kısmının Türkiye tarafından karşılandığı bilgisini veren Sertbaş, "Almanya’nın konfeksiyon ithal ettiği ülkeler sıralamasında Avrupa’da birinci sıradayız. İhracatımızı arttırmak için yeni pazarlar kazanma çabası içinde olacağımız gibi, Almanya vb. güçlü olduğumuz pazarlardaki konumumuzu da kuvvetlendirecek adımları atacağız. EHKİB olarak 2018 yılını 1 milyar 365 milyon dolarlık ihracat rakamı ile geride bıraktık. 2019 yılı için hedefimiz 1.5 milyar dolar ihracat rakamına erişmek. Bu hedefe ulaşırken 2018 yılında 320 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğimiz Almanya belirleyici ülkelerden biri olacak” şeklinde konuştu.

Hedef bir milyar dolar

Munich Fabric Start Fuarı’ndan dönen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 12-14 Şubat 2019 tarihlerinde Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen dünyanın en prestijli tekstil ve hazır giyim fuarı olarak kabul edilen Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı’na 29 firma ile toplamda 8. kez milli katılım organize ediyor. Şubat ve eylül aylarında olmak üzere senede iki kez düzenlenen Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı; iplik, kumaş, deri, hazır giyim, aksesuar, tasarım sektörlerini bir araya getiriyor. 30 ülkeden bin 750 katılımcının yer aldığı fuarı 12 ülkeden 55 bin profesyonel ziyaret ediyor. Türkiye Fransa’ya 2018 yılında 888 milyon dolarlık konfeksiyon ürünleri ihraç ederken, 2019 yılı hedefi ise; 1 milyar dolar ihracat olarak belirlendi.