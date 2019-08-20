Almanya Başkonsolosu Reiffenstuel:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, İstanbul’da bulunan Almanya Başkonsolosluğunu ziyaret etti.

Bursa ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için yapılabilecek çalışmaların görüşüldüğü ziyarette, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur’un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve meclis başkanlık divanı üyeleri de yer aldı.

Burkay, “Türk ve Alman iş dünyasından 300’ün üzerinde iştirakçinin yer aldığı etkinlik, iki ülke arasındaki ilişkilere büyük katkı sağladı. Türkiye sanayiinin kalbi konumundaki Bursa, Alman yatırımcıların çok yoğunlukta bulunduğu bir şehir. Ayrıca şehrimizde Almanya’ya ihracat yapan çok sayıda firma bulunuyor. İhracattaki en büyük pazarlarımızdan biri olan Almanya ile ekonomik ilişkilerimizi daha da ileri taşımak için Başkonsoloslukve Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte yakın bir iş birliği içerisindeyiz. BTSO olarak ekonomik ilişkilerimizin güçlenmesi için her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Almanya İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, Bursa’nın, Türk Alman ilişkilerinde özellikle ekonomi ve ticaret alanında önemli bir partner olduğunu belirtti.BTSO’nun çalışmalarının iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde uzun yıllardır önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Reiffenstuel, “BTSO her zaman ilişkilerimize yüksek oranda katkı sağlıyor. Özellikle Türk-Alman günlerinde sağladığınız yüksek katkı için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesinin iki ülke için de faydalı olacağını düşünüyorum. Ayrıca Bursa Fahri Konsolosumuz Sibel Cura Ölçüoğlu’na Türk-Alman ilişkilerinin gelişmesi için yaptığı çalışmalardan dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marcus Slevogt ise Bursa iş dünyasının, BTSO projeleri ile Endüstri 4.0 konusunda çok önemli bir yol kat ettiğini kaydetti. BTSO’nun Türkiye’ye model olan projelerini yakından takip ettiklerini belirten Başkan Slevogt, “Model Fabrika projeleri üretim yapan firmalar için, dijital dönüşüm sürecinde çok önemli bir yere sahip. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de Model Fabrikalarda mesleki eğitim noktasında firmalara katkı sağlayacak çalışmalar yapmaktayız. Bu doğrultuda Türkiye’de faaliyete geçen örnekleri incelemeye başladık. Kapsam olarak oldukça iyi bir noktada gördüğümüz Bursa Model Fabrika’yı incelemek için en kısa zamanda Bursa’ya geleceğiz. Köklü bir sanayi kültürüne sahip olan Bursa, BTSO’nun TEKNOSAB ve Model Fabrika gibi projeleri sayesinde sanayisini geleceğe çok daha güçlü bir şekilde taşıyacak” şeklinde konuştu.

Ziyarette ayrıca farklı stratejik alanlarda işbirliği yapılması ve eylem planlarının oluşturulması noktasında fikir alışverişinde bulunuldu.