Almanya Başbakanı'ndan enerji fiyatlarıyla ilgili açıklama: Endişeliyim

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yükselen enerji fiyatlarından endişeli olduğunu belirtti.

Scholz, ARD televizyonunun geleneksel yaz röportajı programına katılarak açıklamalar yaptı.

Yükselen fiyatlardan endişeli olduğunu belirten Scholz, "Çünkü vatandaşlar hayatlarıyla geçinmek zorunda. Eğer ısınma faturası aniden birkaç yüz avro artarsa o zaman bu, pek çok kişinin gerçekten baş edemeyeceği bir meblağ olur. Bunu sosyal bir patlayıcı madde olarak niteleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Scholz, Alman Sendikalar Birliğinin (DGB) enerji fiyatı tavanı önerisine de değinerek, tüm soruları tartışacaklarını, Almanya'daki sosyal ortaklar ve devletin yeniden el ele vereceğini dile getirdi.

Rusya, Ukrayna'ya saldırmaya bir sene önce karar verdi

Amerikan CBS kanalına verdiği demeçte ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı bir savaş başlatma kararını çok önceden verdiğini savunan Scholz, "Bu savaşın kararı, savaşın başlangıcından bir yıl önce veya muhtemelen daha önce verildi. Böylece savaşa çok uzun süre devam edebilecek." dedi.

Scholz, geçmişte Rus enerjisine tek taraflı bağımlı hale gelmenin yanlış olduğunu kabul ederek, "Bu nedenle Avrupa genelinde bir günde tedarik kaynağını değiştirme fırsatı verecek bir altyapıya yatırım yapmalıydık." dedi.

Yapılan analizlere göre, Rusya, yalnızca savaşın ilk 100 gününde fosil yakıt ihracatından 93 milyar avro gelir elde etti.

Finlandiya Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi tarafından (CREA) haziran ortasında yayımlanan raporda, Rusya'dan enerji ithal eden ülkeler arasında Almanya'nın 12,1 milyar avro ile Çin'den sonra ikinci en önemli müşteri olduğu açıklanmıştı.