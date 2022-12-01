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Dünya Almanya Başbakanı Scholz'dan nükleer çıkış
Dünya

Almanya Başbakanı Scholz'dan nükleer çıkış

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini yorumlayan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO'nun caydırıcı bir potansiyele ihtiyaç duyduğunu söyledi. Scholz Almanya'nın ilk olarak F-35 savaş uçağı alımını tamamlayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 01:28:00 -
Almanya Başbakanı Scholz'dan nükleer çıkış

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusya'nın nükleer tehditleri karşısında NATO'nun inandırıcı bir caydırıcı potansiyele ihtiyacı olduğunu söyledi.

Berlin Güvenlik Konferansı'nda konuşan Scholz, "Rusya'nın sorumsuz nükleer söylemini çok ciddiye alıyoruz. Ancak bunun bizi korkutmasına da izin vermiyoruz." dedi.

Hava savunma sisteminde daha fazlasını yapabilecekleri noktaları araştırdıklarını belirten Scholz, nükleer bir savaşın asla gerçeğe dönüşmemesi gerektiğini vurgulayarak "Rusya gibi devletler tehdit potansiyellerinin bir parçası olarak nükleer silahlara sahip oldukları sürece, NATO'nun inandırıcı bir caydırıcı potansiyele ihtiyacı var. Başka türlüsü bizi şantaja açık hale getirir." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kazanamayacağını savunan Scholz, NATO ülkelerinin topraklarını korumak için Almanya'nın daha fazla çaba göstereceğini açıkladı.

İlk önce F-35 alacaklar

Scholz, Alman hükûmetinin silahlı kuvvetler için ayrılan 100 milyar avroluk özel fondan ilk ihalelerin aralıkta verilmesinin planladığını belirterek "F-35 alımı, Puma piyade savaş aracının güçlendirilmesi ve kar motosikleti tedariki için ilk alım sözleşmelerini bu yıl tamamlamak istiyoruz." dedi.

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