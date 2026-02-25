İspanya Türkiye ile MMU Kaan yoluna girmeye hazırlanırken Almanya tuzağa düşmek üzere

Almanya’nın 2026 federal bütçesinde savunmaya yaklaşık 108,2 milyar avro ayrıldı. Bunun 82,7 milyar avrosu düzenli savunma bütçesinden, 25,5 milyar avrosu ise Bundeswehr özel fonundan karşılanacak. Hükümet planlama belgelerine göre, büyük tedarik sözleşmelerinin yalnızca yaklaşık yüzde 8’inin ABD’li tedarikçilere gitmesi öngörülüyor. Berlin, savunma alımlarında Avrupa merkezli üreticilere öncelik vermeyi planlıyor. Bununla birlikte F-35 gibi ileri teknoloji sistemlerin ABD dışında üretilmesi mümkün görülmüyor. Uçak, sıkı ABD ihracat kontrollerine (ITAR) tabi ve hassas teknolojiler içeriyor. Alman Savunma Bakanlığı Sözcüsü ise F-35’in yalnızca ABD ürünü olmadığını, sekiz ülkenin ortak geliştirdiği çok uluslu bir proje olduğunu belirtti. Sözcü, mevcut sözleşmelerin yerine getirileceği varsayımıyla hareket ettiklerini kaydetti.