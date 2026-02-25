İspanya Türkiye ile MMU Kaan yoluna girmeye hazırlanırken Almanya tuzağa düşmek üzere

F-35’lere ABD tarafından uzaktan müdahale edilebileceği yönündeki “kill switch” iddiaları kamuoyunda tartışma yaratsa da, bu yönde doğrulanmış bir mekanizma henüz bulunmuyor. Almanya’nın teslim alacağı F-35A modeli, ABD yapımı B61-12 nükleer bombasını taşıma sertifikasına sahip. Bu nedenle uçak, NATO’nun nükleer paylaşım çerçevesinde Tornado’nun olası halefi olarak görülüyor. Emekli Alman Albay ve EuroDefense Başkanı Ralph Thiele ise nükleer paylaşım amacıyla savaş uçağı satın almanın “akıllıca olmadığını” savundu. Thiele, bu uçakların birincil görevleri nedeniyle serbest biçimde konuşlandırılamayacağını ve olası bir çatışmada çoğunlukla sığınaklarda tutulacağını ifade etti. F-35’in karmaşık yazılım altyapısına dikkat çeken Thiele, uçağın sürekli güncelleme gerektirdiğini ve bunun maliyetleri artırdığını söyledi.