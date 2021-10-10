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Dünya Almanya Başbakanı Merkel veda ziyareti için İsrail'de
Dünya

Almanya Başbakanı Merkel veda ziyareti için İsrail'de

Görev süresi dolacak olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, veda ziyareti kapsamında İsrail'e geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 10:07:00 -
Almanya Başbakanı Merkel veda ziyareti için İsrail'de

Tel Aviv yakınındaki Ben Gurion Hava Limanı'na inen Merkel'i İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilileri karşıladı.

Ziyaret kapsamında Merkel, İsrail Cumhurbaşkanı Başbakanı Isaac Herzog, Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüşecek.

İsrail kabinesiyle de bir araya gelecek olan Merkel, Başbakan Bennett tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katılacak.

İsrail basını, Merkel'in ziyarette eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'yla görüşmeyeceğini yazdı.

Merkel'in İsrail'e veda ziyareti 28-29 Ağustos'a planlanmış ancak o dönemde Afganistan'da yaşanan gelişmeler nedeniyle iptal edilmişti.

 

 

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