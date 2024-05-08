Almanya Avrupa'yı by-pass etti! Şoke eden bir karara imza atıldı! 'F-35' tesisinden vazgeçtiler!

Amerikan Lockheed Martin şirketine 35 adet F-35A savaş uçağı siparişi veren ve ilk partiyi 2026 yılı sonundan itibaren teslim almaya hazırlanan Almanya, Avrupa ülkelerini şoke eden bir karara imza attı.

Berlin yönetimi, envantere girecek uçakların İtalya'nın Cameri kentindeki FACO'da (nihai montaj ve denetleme tesisi) değil, Teksas'taki Forth Worth fabrikasında montajlanmasını istedi.

Lockheed Martin'in planı, teslimatı hızlandırma niyeti doğrultusunda Almanya'ya verilecek F-35 savaş uçaklarının son montajını İtalya'daki tesislerde yapmaktı. Ancak Almanlar, montaj kalitesi konusunda Avrupa'ya güvenmediklerini belli ederek İtalyan mühendislere sırt çevirdi.

Uluslararası savunma platformu Jane's Defence tarafından duyurulan iddia, uçakların üreticisi Lockheed Martin şirketince de doğrulandı.

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Ne Berlin yönetimi ne de Amerikan tarafı, Avrupa FACO tesislerine yönelik güvensizliğin nedenine ilişkin bir açıklama yapmadı. Bunun yerine Lockheed, Teksas'ta montajlanacak F-35 parçalarından bazılarını Almanya, İtalya ve İngiltere'den tedarik etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Uluslararası savunma medyası, Berlin'in son kararının Avrupa havacılık endüstrisini baltalayacağını, aynı zamanda F-35 maliyetinin artmasına neden olacağını belirtiyor.

BERLİN YİNE ATLANTİK'E BAĞLANDI

Siyonist İsrail kontrolündeki Amerikan yönetiminin 'sömürgesi' olarak görülen Almanya, F-35 yatırımını doğrudan ABD'ye akıtma kararı alarak bir parçası olduğu Avrupa havacılık endüstrisine yine zarar verdi.

İngiltere, İspanya ve İtalya ile birlikte 'Avrupa savaş uçağı' Eurofighter uçaklarını üreten Almanlar, bu uçakların ihracatına da yıllardır blokaj uyguluyor.

Alman havacılık sektörü çalışanları ve sendikaların tepkisine rağmen Berlin yönetimi, şimdiye dek Suudi Arabistan ve Türkiye'nin Eurofighter talebini onaylamadı.

TUSAŞ'IN BOŞLUĞUNU RHEINMETALL DOLDURABİLECEK Mİ?

Öte yandan Alman savunma devi Rheinmetall firmasının F-35 orta gövdesini üretmek için Aşağı Ren bölgesine tesis kurma çalışmaları devam ediyor. Şirket 2025 yılından itibaren yıllık en az 400 adet orta gövde imâl etme hedefini açıklamıştı.

Bu tesis yalnızca bir üretim merkezi olmanın ötesinde, aynı zamanda Alman F-35 uçaklarının ve diğer ülkelerden gelen F-35'lerin bakım merkezi olarak hizmet verecek.

S-400 hava savunma sistemi alınması bahanesiyle Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması sonrası Amerikalılar, TUSAŞ'ın yokluğunu Rheinmetall ile kapatmak için bu planı uygulamaya koymuştu.

Şu anda F-35 orta gövdesinin dünyada üretildiği tek yer, Northrop Grumman şirketinin Amerika'daki tesisleri. Almanya'da daha küçük de olsa ikinci bir üretim merkezinin kurulmasıyla, uçak teslimatının hızlandırılması hedefleniyor.

Berlin'in F-35 montajı konusunda İtalya'yı bloke eden son kararının Rheinmetall yatırımlarını nasıl etkileyeceği bilinmiyor.