  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Almanya aşılama yapacağı tarihi açıkladı
Dünya

Almanya aşılama yapacağı tarihi açıkladı

Almanya'da koronavirüse karşı aşılama 27 Aralık tarihinde başlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 02:48:00 -
Almanya aşılama yapacağı tarihi açıkladı

Berlin Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın, eyaletlerin sağlık bakanlarının yer aldığı Sağlık Bakanları Konferansı'nda Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşının, beklenen onayına ve sevkiyatına ilişkin bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, konferanstan çıkan sonuca göre "eyaletler için Kovid-19 karşı aşılama başlama tarihinin 27 Aralık olacağı", aşılamaya öncelikle bakımevlerinden başlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Almanya'da aşının kullanımı için Avrupa İlaç Ajansının (EMA) onayı gerekiyor.

Ülke basınında EMA'nın, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği Kovid-19 aşısının onaylanıp onaylanmayacağına ilişkin kararı, 21 Aralık Pazartesi günü vereceği ifade edilmişti.

Pfizer ve BioNTech, geliştirdikleri "BNT162b2" adlı ​​​​​​​aşıya ruhsat alabilmek için 30 Kasım'da EMA'ya başvurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li belediyede ortalık karıştı! Başkan yardımcılar yaralı
Gündem

CHP'li belediyede ortalık karıştı! Başkan yardımcılar yaralı

Muğla'nın CHP'li Bodrum Belediyesi'nde görev yapan bir personel Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a bıçaklı saldırıda bulundu. Olayda Başkan Ya..
Koronavirüste ezber bozan tespit! Çin dünyaya ilan etti
Dünya

Koronavirüste ezber bozan tespit! Çin dünyaya ilan etti

Dünyada etkili olan ölümcül yeni tip koronavirüsün bulaşıcılığına yönelik yeni bir araştırma yapıldı. Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Çin B..
ABD yaptırımının perde arkasını açıkladı
Siyaset

ABD yaptırımının perde arkasını açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin yaptırımlarının asıl hedefinin S-400 olmadığını belirterek, "CAATSA yaptırımlarının esa..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay