Almanya 700 bin işçi alacak! Türkiye...

Almanya’da işçi açığı 700 bini aştı. Ülkede 7 yıl sonra 7 milyon işçi açığının olması bekleniyor. Birçok sektörde yıllık ortalama gelir 50 bin euro (1 milyon lira) civarında. Berlin yönetimi, işçi açığını kapatabilmek için vize kolaylığı sağlayacak. Gelen kişilerin çalışmasında memnun kalınırsa süresiz oturum izni verilecek.

Almanya’da şubat ayında işyerlerinin 788 bin 004 işçi açığı olduğu açıklandı. 2030’a kadar bu açığın 7 milyonu bulması beklenirken yetkililer bunun gerekçesi olarak yaşlanan ve azalan nüfusu gösteriyor.

Sözcü’nün haberine göre; Alman ekonomi dergisi Wirtschaftswoche, Almanya’daki şirketlerin yüzde 40’ının uygun personel bulma sıkıntısı yaşadığını yazdı. Bu nedenle yurt dışından ve özellikle de Türkiye’den işçi alımı kolaylaştırılıyor.

Berlin yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk olarak bir yıllık vize verilecek. İşin durumuna ve memnuniyete göre, süre uzatılacak ve ardından süresiz olarak ülkede kalmanın yolu açılacak.

Henüz yasal hazırlıklar sürse de, şu anda bile uygun iş bulup davet alan Türkler, çalışma vizesi ile gelebiliyor. Nitelikli personel açığı her geçen yıl artarken, Doğu Avrupalılar bu açığı kapatamıyor.

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Ülkede başta havacılık ve hizmet sektörü olmak üzere, sağlık sektörü, mühendislikler, IT’ciler, yazılımcılar, ekonomistler, işletmeciler, müşteri temsilcileri, kaynakçı, kaloriferci, demirci, nakliye ve lojistik, medya sektörlerinde işçi açığı bulunuyor.

Havacılık sektöründe gelişmiş- uzman personele ihtiyaç büyük. Turizmciler, Türk restoranları, Alman lokantaları çalışacak eleman bulamıyor. Havaalanlarında da nitelikli personel aranıyor. İlk olarak Almanca ya da İngilizce bilenler tercih edilecek. Koronavirüs döneminde gelen Türklerin birçoğu uyum sağlayamayıp döndü. Bu nedenle, eğitimini tamamlamış ve uluslararası alanlarda tecrübeli olanlar tercih edilecek.