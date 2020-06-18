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Aktüel

"Almanya 390 milyar avroluk üretim kaybı yaşayacak" öngörüsü

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü, koronavirüsün ekonomik etkisinden dolayı ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6,8 küçülebileceğini bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:23:51 -
"Almanya 390 milyar avroluk üretim kaybı yaşayacak" öngörüsü

BERLİN (AA) - Almanya’nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Alman ekonomisinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin üretim kaybının 2020 ve 2021’de 390 milyar avro olacağını duyurdu.

IfW, Kovid-19 sonrası Almanya ekonomisine ilişkin yaz dönemi büyüme tahminleri raporunu açıkladı.

Enstitü, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) küçülme tahminini bu yıl yüzde 6,8 olarak açıklarken, 2021 büyüme beklentisini yüzde 6,3 olarak öngördü.

Raporda, Alman hükümetinin ekonomik teşvik paketinin Kovid-19 krizinde resmi önemli ölçüde göremediği belirtilerek, paketin ekonomik krizin temeline odaklanmadığı kaydedildi.

İkinci çeyrekte GSYH’nin muhtemelen yüzde 12 oranında daralacağına yer verilen raporda, krizin en kötüsünün geride kaldığı fakat üretimdeki toparlanmanın düşüşten daha uzun süreceğine işaret edildi.

Almanya’da istihdam edilen kişi sayısının bu yıl 45,2 milyondan 44,5 milyona düşmesinin beklendiği raporda, ülkenin ihracatının bu yıl yüzde 12,5 düştükten sonra gelecek yıl yüzde 8,7 artacağı tahminine yer verildi.

IfW’nin raporunda, Kovid-19’un sebep olduğu krizin Alman ekonomisinde 2020 ve 2021’de 390 milyar avroluk üretim kaybına neden olacağı tahmini yapıldı.

Raporda, Almanya’nın cari fazlasının bu yıl ve 2021’de yüzde 7’den yüzde 5’e gerileyeceği hatırlatılırken, şirketlerin ekipman ve yazılım yatırımlarının bu yıl yüzde 22 düşeceği tahmininde bulunuldu.

Bütçe açığının bu GSYH’nin yüzde 6’sına veya 192 milyar avroya yükseleceği öngörülen raporda, bu açığın gelecek yıl yüzde 3’e veya 111 milyar avroya gerileceği de hatırlatıldı.

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