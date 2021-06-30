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Dünya Almanya, 20 yıldır işgal ettikleri Afganistan'dan ayrıldı
Dünya

Almanya, 20 yıldır işgal ettikleri Afganistan'dan ayrıldı

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, 20 yıldır işgal edilen Afganistan’da, bulunan son Alman askerlerinin ülkeden ayrıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 07:05:00 - 2021-06-30 07:29:23
Almanya, 20 yıldır işgal ettikleri Afganistan'dan ayrıldı

Kramp-Karrenbauer, Twitter’dan yaptığı açıklamada, bu akşam son Alman askerlerinin de Afganistan’dan güvenli bir şekilde ayrıldığını belirterek "20 yıl sonra en yoğun yurt dışı görevimiz tamamlandı." ifadesini kullandı.

Kramp-Karrenbauer, 2001'den beri Afganistan’da görev yapan 150 binden fazla Alman askerine teşekkür ederek "Alman askerleri Afganistan’da Federal Meclis’in verdiği tüm görevleri yerine getirdi. Bu görevden gurur duyabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Ordusundan yapılan açıklamada da bugün Orta Avrupa Saati ile 21.24’de Afganistan’da bulunan son Alman askerlerinin ülkeden ayrıldığına işaret edilerek askerlerin Tiflis üzerinden Almanya’ya doğru yolda olduğu ve yarın ülkeye gelmelerinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, böylelikle Alman askerlerinin Afganistan’daki NATO misyonunun tamamlandığı kaydedildi.

Alman askerleri Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) ve ardından hayata geçirilen Kararlı Destek Misyonu çerçevesinde 2001’den bu yana Afganistan’da bulunuyordu. Misyonda toplam 59 Alman askeri hayatını kaybetmişti.

Son olarak 1100 Alman askeri Kararlı Destek Misyonu kapsamında Afganistan’da bulunuyordu.

ABD yönetimi, NATO misyonu çerçevesinde 20 yıldır güç bulundurduğu Afganistan'dan 1 Mayıs itibarıyla çekilmeye başlayacağını, çekilmenin 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yıl dönümüne kadar tamamlanacağını açıklamıştı.

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Yorumlar

Hayro

20 Yıldır ne işiniz var dı or da..Kıtibiyoz Alman lar...Siz bu dünyada kimseye karşılıksız birşey vermeyen tek milletsiniz: Bu sizin aile kültürünüz...Empeyalist köpekler...Bizlerle 401 yıl yaşayam Libya dan :Bir kuruş almadan zekat ve fitrelerimiz le baktık ..Sadece insan ve din kardeşi olduğumuz için...Biz Osmanlı bakiyediyiz..Duyun içimiz deki satılmışlar...
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Şeriat+Hilafet

Bizimde şu anda 12 ülkede askerimiz var, işgalci değiliz, ancak mecburuz bulundurmaya. Biz de 20 yıl sonra çekeriz inşALLAH.
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