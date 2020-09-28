Almanlardan tepki var! Türk düğünleri vakaları patlattı

180 bin nüfuslu Hamm kentinde, vakalarda ciddi bir artış yaşanırken, yapılan incelemeler sonucunda bunun arkasında Türklerin düzenlediği iki kına gecesi ve iki düğün olduğu ortaya çıktı. Yeni vakalardan 150’sinin ay başında kentte yapılan kına gecesi ve akabindeki büyük düğün ile bağlantılı olduğu açıklandı. Düğünle bağlantılı 300 kişinin de karantinada olduğu bildirildi. Kutlamaların 150 kişi ile sınırlandırıldığı kentte Türk düğününe katılan en az 309 kişinin tespit edildiği belirtildi.

Türkler karalanıyor

Türklere tepkiler yükselirken Türk siyasetçi İsmail Erkul, medyadaki ‘Türk düğünleri’ tartışmasının pazar günü yapılacak belediye seçimleri öncesi Türkleri karalamaya yönelik bir çalışma olduğunu söyledi.