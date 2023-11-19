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Dünya Almanlardan kirli algı operasyonu
Dünya

Almanlardan kirli algı operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-11-19 13:08:00 -
Almanlardan kirli algı operasyonu

Erdoğan’ın Hamas’ı savunan ifadelerinden rahatsız olan Bild gazetesi, araçlara Erdoğan-Heniyye fotoğrafını yapıştırıp, “Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim” ifadesini yazdırdı.

SEBAHATTİN AYAN

Seçimler öncesi zillet medyası olarak boy gösteren Alman Bild gazetesi şimdi de Siyonist İsrail savunuculuğuna soyundu. Almanya’ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları gündeme damga vururken Alman derin devletinin gazetesi Bild bir büyük bir küstahlığa imza attı. Başkan Erdoğan’ın Berlin ziyareti esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hamas Lideri Heniyye ile birlikte fotoğraflarını kullanarak kendince kirli bir algı operasyonuna girişen Bild gazetesi, Berlin sokaklarında “Bana arkadaşının kim olduğunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim” yazılı kamyonlar gezdirdi. Siyonist uşaklığına soyunan Bild gazetesi geçmişte işledikleri suçları unutarak algı operasyonuna soyunmasını gazetemize değerlendiren araştırmacı yazar İsmail Nacar, “Bild gazetesi, Alman Derin Devletinin gazetesidir. 1995 Yeşiller Partisi, beni Almanya’ya davet ettiğinde Türkiye’deki yıkıcı faaliyetin içerisinde ne oranda görev aldıklarını da yakinen tanıma imkânım oldu. Yani o Bild gazetesinin bugün Sayın Cumhurbaşkanımızı o muhterem kardeşimiz İsmail Heniyye’yi yan yana koyup, Türkiye’deki cumhurbaşkanı da zaten teröristlerin liderleriyle yan yanadır demek istiyor. Bu derin Alman devletinin tehdidi ve politikasıdır, gazetenin değildir. Derin Almanya’nın politikasıdır. Orada büyük katliama, büyük soykırımına da gözünü yumuyor insafsızca halen daha onları teröristlikle itham ediyor. Ondan sonra şimdi bu yapıda olan bir insan da aynen Hitler’in kafa yapısını ideolojisini için muhafaza ediyor. Onun zihniyetiyle aynıdır, ortaktır” dedi.

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