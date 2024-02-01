Almanlardan atak sonrası sayılı günler kala Galatasaray, Lorenz Assignon transferini bitirdi! Gelmesine ramak kaldı

sayılı günler kala , ramak kaldı,

Almanlardan Galatasaray'a teklif! sonrası Sacha Boey İngiliz devine...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...Ara transfer dönemi kapsamında çalışmalarını da sürdüren sarı kırmızılılar, yıldız oyuncusu Sacha Boey'i Bayern Münih'e rekor bir bedelle transfer etti.

Öte yandan Galatasaray, Ocak transfer döneminin ilk hamlesini Assignon ile yapmaya hazırlanıyor. Sacha Boey'i 30 milyon euro + 5 milyon euro bonuslar karşılığında Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, Rennes'den Assignon'u kadrosuna dahil etti. Assignon'un bugün İstanbul'a geleceği belirtildi. Sözleşme şartları ortaya çıktı.

BOEY GİDİNCE PLANLAR BOZULDU

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Galatasaray'da Angelino'nun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyordu. Sarı-kırmızılılar Ocak transferinde sol bek ve orta saha transferini yapmayı planlıyordu. Sacha Boey'in yüksek bedelle Bayern'e transfer olması planları değiştirdi. Sarı-kırmızılılar sol bek ve orta saha transferinin yanı sıra sağ bek arayışlarına da girdi.

BİRÇOK İSİM LİSTEYE GİRDİ

Sacha Boey'in ayrılığı sonrası Galatasaray'da sağ bek pozisyonu için birçok isim gündeme girdi. Roma'dan Zeki Çelik, Marsilya'dan Jonathan Clauss ve Nottingham Forest'tan Serge Aurier; Galatasaray'ın sağ bek arayışları içinde gündeme giren isimlerden oldu. Sarı-kırmızılıların sağ bekte en çok ısrarcı olduğu oyuncu ise Rennes'den Lorenz Assignon oldu. Assignon ile daha önce prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Rennes ile bonservis konusunda anlaşma sağlayamamıştı.

ASSIGNON, GALATASARAY'DA!

Galatasaray sağ bek belirsizliğini bitirdi. Sarı-kırmızılılar, Rennes'in 23 yaşındaki Fransız sağ beki Lorenz Assignon'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fransa'dan Foot Mercato'da yer alan habere göre Galatasaray, Assignon'un kiralık transferi için Rennes il kesin olarak anlaşma sağladı. Oyuncunun kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonunun bulunmadığı aktarılırken Assignon'un bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.

Foot Mercato'da yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Bu sezon Ligue 1'de 14 maça (12'si ilk 11)) çıkan Lorenz Assignon çok sevdiği Rennes'den ayrılmaya hazırlanıyor. Marsilya'nın gözdesi olduğu söylenen sağ bek, 10 milyon euroluk bonservis talebiyle piyasada yer alıyordu. Sonunda Assignon ayrılacak ama bu fiyata değil. Edindiğimiz bilgilere göre oyuncu Galatasaray'a kiralık olarak (satın alma opsiyonu olmadan) gitmeyi kabul etti. Rennes'li oyuncu yarın (Bugün) sabah 7'de Paris'ten Türkiye'ye hareket edecek ve ironik bir şekilde Bayern Münih'e transfer olan eski Kırmızı-Siyahlı Sacha Boey'in yerini alacak."



ASSIGNON KİMDİR?

23 yaşındaki oyuncu Fransa'nın Grasse şehrinde dünyaya gelmiştir. 1,81 boyunda sağ bek mevkinde forma giyiyor. Ailesi Togo asıllıdır. Rennes'in dışında Fransa'nın Bastia takımında forma giydi.

Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Lorenz Assignon, bu sezon görev aldığı 21 maçta 2 gol atıp 2 asistlik katkı verdi. Rennes'le sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor.