  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Almanlara nargileyi sevdiren Türk; Burak Şifayin

Almanlara nargileyi sevdiren Türk olarak isim yapan gurbetçi iş adamı Burak Şifayin, hem Almanya’da hem Türkiye’de satış ağını büyütmeyi hedeflediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 21:33:56 -
Almanlara nargileyi sevdiren Türk; Burak Şifayin

Almanlara nargileyi sevdiren Türk olarak isim yapan gurbetçi iş adamı Burak Şifayin, hem Almanya’da hem Türkiye’de satış ağını büyütmeyi hedeflediğini söyledi.


Stuttgart, Karlshure ve Heilbronn şehirlerinde 3 satış mağazasının yanısıra Almanya’nın birçok şehrinde de satışlar yaparak dikkatleri üzerine çeken Türk işadamı, Osmanlı’dan bu yana kullanılan nargilenin Almanya’da da çok fazla ilgi gördüğünü dile getirdi. Osmanlı’dan esinlenerek yapmış olduğu nargilelerin Almanya’daki dünyaca ünlü firmalar tarafından da satın alındığını belirten Şifayin, Almanya’daki gurbetçilere de satış mağazalarında istihdam sağladığını ifade etti.


Şifayin, tüm Avrupa ülkeleri ile Türkiye’de Shisha Station ağıyla donatmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı