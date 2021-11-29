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Gündem Almanlara Çerkes tokadı
Gündem

Almanlara Çerkes tokadı

Türkiye karşıtı haberleriyle sıkça gündeme gelen Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'in Türkiye'de Çerkeslere karşı asimilasyon uygulandığı yönündeki iftirasına Çerkeslerden çok sert cevap geldi. DW'nin Türkiye'ye yönelik iddialarını asla kabul etmediklerini söyleyen Çerkesler, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli birlik ve beraberliği aleyhine tüm oluşumların karşısındayız" açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 15:06:00 -
Almanlara Çerkes tokadı

Türkiye karşıtı haberleriyle sıkça gündeme gelen Alman medya kuruluşu Deutsche Welle (DW), şimdi de Çerkesler üzerinden Türkiye'yi hedef aldı. DW Türkçe'de yayımlanan haberde, Türkiye'de Çerkeslere karşı asimilasyon uygulandığı öne sürüldü. Söz konusu habere Türkiye'de yaşayan Çerkesler, "Biz Çerkes'iz, bizden hain çıkmaz" diyerek cevap verdi. DW'nin Türkiye'ye yönelik iddialarını asla kabul etmediklerini söyleyen Çerkesler, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli birlik ve beraberliği aleyhine tüm oluşumların karşısındayız" açıklamasını yaptı.

Her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını belirten Çerkesler, "Biz bu vatanı ekmeğini yediğimiz için değil, açlıktan ölsek de severiz. Bizim sevgimiz ekmek kırıntılarına endeksli değildir. HEP SENİNLEYİZ TÜRKİYE." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Türkiye'de Çerkeslere birçok imkanın sunulduğunu ifade eden Çerkesler, "Türkiye'de üniversitelerde Çerkesce bölümleri açılmış, ilköğretimde seçmeli Çerkesce dersleri konulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nde Çerkeslere yönelik bir asimilasyon yoktur. Türkiye'deki Çerkesler Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün teminatıdır!" notu düşüldü.

 

 

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