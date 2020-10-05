Almanlar utanç havalimanını 14 yılın ardından nihayet açıyor

Almanya'da, Berlin Brandenburg Havalimanı inşaatı 15 yıllık bir planlamanın ardından 2006 yılında başlamıştı. Projenin ilk olarak 2011 yılında tamamlanması planlanıyordu. Ancak yapımda ortaya çıkan teknik aksaklıklar ve yolsuzluk skandalları açılışın 9 yıl gecikmesine neden oldu.

Açılışı 5 kez ertelendi

Açılışı tam 5 kez ertelendi. Yaşanan sorunlar nedeniyle 2.6 milyar euro harcanması planlanan havalimanı için yıllar içinde toplamda 6 milyar euro harcandı. Bu haliyle proje tam 3.4 milyar euro ek maliyetle bitirebildi.

Havalimanı açıldığı haliyle yıllık 27 milyon yolcuya hizmet verecek. Ancak ihtiyaç halinde bunun 45 milyona çıkarılması için projeler bulunuyor.

Schönefeld Havalimanı dahil edildi

Berlin’in üç havalimanının kademeli olarak kapanması planlanmıştı. Bu doğrultuda Tempelhof Havalimanı 2008 yılında kapatıldı. Tegel Havalimanı ise 8 Kasım 2020 de kapatılacak. Geciken yeni havalimanının terminal kapasitesinin yetersiz kalacağı düşünüldüğü için, Schönefeld Havalimanı’nın yeni havalimanına dahil edilmesine karar verildi.

Halen hizmette olan Berlin Schönefeld Havalimanı’nın arazisine inşa edilen yeni havalimanı BER, Schönefeld Havalimanı altyapısının bir kısmını da kullanacak. Schönefeld’in ana terminal binası kapsamlı bir tadilattan sonra ‘Terminal 5’ adıyla Berlin Brandenburg Havalimanı kapsamına alındı. Yeni terminal binaları T1 ve T2 sabit hatlara, eski T5 ise tatil ve Charter uçuşlarına hizmet verecek.

"Alman mühendisler olarak utanıyoruz"

BER Genel Müdürü Prof. Dr. Engelbert Lütke Daldrup, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, havalimanı inşasında Berlin ve Almanya genelinde alay konusu olduklarını ve Alman mühendisler olarak kendilerinden utandıklarını söyledi.

Daldrup, başta 2 milyar 700 milyon euro olarak öngörülen inşa masraflarının 6 milyar euroye çıkmasının da kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Genel Müdür, bununla birlikte korona pandemisi nedeniyle BER’in federal hükumet ile Berlin ve Brandenburg eyaletinin sağlayacağı 260 milyonluk ek kaynağa ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

"Açılış partisi yapılmayacak"

Daldrup, pandeminin gelişimi ve hava trafiğinin durumuna göre 2024 senesine kadar desteğe ihtiyaçları olacağını açıkladı. Lütke Daldrup yeni havalimanının açılışında büyük bir kutlama düzenlenmeyeceğinin altını çizdi ve "Büyük bir parti yok. Sadece açacağız." dedi.

3 katı büyüklüğündeki İstanbul Havalimanı 3 yılda açıldı

10 milyar euroya tamamlanan İstanbul Havalimanı projesi ise yılda 90 milyon yolcu kapasitesi ile hizmet vermeye başladı. Daha sonradan eklenecek bölümlerle yılda 200 milyon yolcu kapasitesine kadar çıkartılabilecek.

Berlin Havalimanı'nın neredeyse 3 katı büyüklüğündeki havalimanı, 3 yıl gibi kısa bir sürede bitirilerek hizmete açıldı.