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Almanlar isyan etti: Erdoğan'a diz çöküyoruz

Başkan Erdoğan'ın Almanya ziyaretini haber alan Alman basını bu ziyaretin engellenmesi gerektiğini savunarak bu ziyareti ''Erdoğan'a diz çöküyoruz'' şeklinde yorumladı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:08
Almanlar isyan etti: Erdoğan'a diz çöküyoruz

Almanya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili tarihin henüz kesinleştirilmediği bildirildi. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in sözcü vekili Esther Uleer, "Türkiye Cumhurbaşkanı'na yönelik davetin uzun süre önce yapıldığını, ancak ziyaret için henüz kesin bir tarih belirlenmediğini" kaydetti.

BİLD: ERDOĞAN'A DİZ ÇÖKÜYORUZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştirerek Başbakan Angela Merkel ile bir araya geleceği haberi Alman medyasında da geniş yer buldu.Ülkenin önde gelen gazetelerinden Bild, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini Almanya'nın diz çöküşü olarak nitelendirdi.

ALMANLAR RAHATSIZ: ZİYARET İPTAL EDİLSİN

Gazetede Rolf Kleine'ın imzasıyla çıkan yazıda "Berlin, bu tür bir skandaldan kaçınacaktır, özellikle de Milli Takım oyuncusu Mesut Özil’in ırkçılık suçlamalarının ardından." ifadeleriyle ziyaretin iptal edilmesi istendi."Almanya Erdoğan önünde diz mi çökecek" başlıklı yazının devamında Fransa konusunda da Almanya'nın hatalı davrandığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:08
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Angela Merkel
  3. Almanya
  4. Bild gazetesi
  5. Rolf Kleine

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