Almanlar iş için gelecek

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri Türkiye ile olan işbirliklerine yenilerini eklemek için İstanbul’a gelecek. 31 Ocak’ta İstanbul Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya başta tekstil, otomotiv, enerji, kimya ve makine sektörlerinin temsilcileri ile yeni girişimcilerin katılması bekleniyor. Yüz yüze görüşmelerin de yapabileceği ‘Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet ve Hizmetleri’ seminerinin yeni işbirliklerinin gerçekleşmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.