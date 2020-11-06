Almanlar hiç şaşırtmadı! Charlie Hebdo’yu protesto yasaklandı
Almanya’nın Frankfurt kentinde Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içerikli yayınları nedeniyle Fransız Charlie Hebdo dergisini protesto amacıyla yarın yapılması planlanan gösterinin yasaklandığı belirtildi.
Frankfurt Belediye Meclisi’nde kentin güvenlik işlerinden sorumlu Markus Frank, cumartesi günü (yarın) yaklaşık 200 kişinin katılması beklenen gösterinin Frankfurt’ta kamu düzeni ve güvenliği için tehdit oluşturduğunu savundu. Fransa ve Avusturya’da meydana gelen terör saldırılardan sonra Avrupa’da, terör kurbanlarının yakınlarıyla birlikte yas tutulduğunu belirten Frank, “Tam bu sırada liberal ve dünyaya açık kentimizde hiciv dergisi Charlie Hebdo’ya karşı bir gösteri düzenlenecek olması tahammül edilemez” dedi.